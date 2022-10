Venez rencontrer des vampires à la Maison de la Science de Liège

La Maison de la Science vous emmène au cœur des Carpates. Venez pénétrer dans le château du comte Dracula et explorer les sombres forêts de Transylvanie.

Vous pourrez y faire des expériences, participer à des animations scientifiques, écouter des contes effrayants. Vous y rencontrerez des vampires, loups-garous et autres créatures de la nuit.

Mais surtout, venez résoudre le mystère du crime qui a ensanglanté le musée. Surtout n’oubliez pas d’emporter vos gousses d’ail et eau bénite.

La Maison de la Science s’associe à l’Aquarium-Muséum et à l’Embarcadère du Savoir pour vous offrir une expérience complète. Votre ticket vous donne également accès à l’Aquarium, à l’expo temporaire Créatures Extraordinaires, à l’espace TréZOOr et aux Galeries de la Botanique et de l’Évolution.

L’événement est accessible à partir de 7 ans.

La visite dure 1h-1h30 et comprend à la fois un parcours libre, une histoire contée et des animations.

Quand ? Jusqu’au mercredi 2 novembre de 10h00 à 18h00

Tarif : de 1 à 11.30€

Plus d’infos : Crime en Transylvanie