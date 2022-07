Venez passer une nuit à la belle étoile au Domaine de Ronchinne

Le Domaine de Ronchinne vous propose de nombreux logements insolites et à la belle saison, ils vous proposent de dormir à la belle étoile. On vous installe un lit double avec une literie comme dans une chambre d’hôtel classique sauf que vous dormez au cœur d’un massif de rhododendrons à l’entrée du domaine.

Et en plus de vous offrir une chambre à la belle étoile, le Domaine de Ronchinne vous propose quelques "à côté" qui ont séduit Juliette Grégoire, le buffet du restaurant du soir, au petit-déjeuner copieux et varié, ainsi que le centre "wellness" qui est sublime.