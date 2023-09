L’église de Haltinne paraît aujourd’hui bien solitaire ! Elle est installée au milieu des champs et seules deux maisons viennent rappeler qu’autrefois se dressait là un village entier. Incendié par les troupes de Louis XIV, Haltinne est en effet abandonné en 1684. Dissimulés au milieu d’un petit bosquet, des archéologues vous feront découvrir une motte castrale médiévale entourée de douves en eau et sur laquelle s’élevait au Moyen Âge un logis. Venez les rencontrer pour en savoir plus sur l’histoire de Haltinne. Munis d’un carnet, les plus jeunes et leurs parents découvriront librement le village au fil d’énigmes et de défis avant d’explorer un chantier archéologique en activité et de s’initier à la fouille.

Détails en compagnie de l'archéologue Ann Defgnée invitée de Namur Matin sur Vivacité ce jeudi.