Venez fêter les 70 ans de la RTBF avec Samy et Lou

En 2023, la RTBF fête ses 70 ans depuis la diffusion de son premier programme télévisé. Pour l’occasion, on part à votre rencontre. Pendant 5 semaines, plusieurs activités sont organisées près de chez vous, en Wallonie et à Bruxelles, dans le village RTBF Expériences. Au sein de ce village éphémère, vous retrouverez des parcours immersifs où vous pourrez tester des décors virtuels, plonger dans les émissions télé que vous avez adorées ou vous projeter dans le futur.

On vous y donne rendez-vous, pour y vivre des moments uniques et rencontrer les personnalités, les voix et les visages de la RTBF. Évidemment, Tipik sera de la partie, avec Samy et Lou ! Notre duo de l’aprèm vous proposera des émissions en direct. Vous pourrez également les rencontrer lors d’une séance de dédicaces.

Dates et lieux :