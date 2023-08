Venez fêter les 2 ans de La Grand Poste à Liège

La Grand Poste s’apprête (déjà) à souffler sa deuxième bougie ! Du 8 au 11 septembre, nous vous avons concocté un énorme week-end d’anniversaire pour célébrer, tous ensemble, les 2 ans de La Grand Poste

Programme détaillé : https://www.lagrandposte.be/la-grand-poste-fete-ses-2-ans/

• VENDREDI 8 SEPTEMBRE •

11H > 17H : Portes ouvertes de La Grand Poste pour les professionnels (entrée libre)

Nos espaces, salles et studios multimédias, notre communauté de coworkers, nos entrepreneurs et leurs projets inspirants, nos partenaires food & pro et leur actualité brûlante : vous saurez tout de ce qui se fait de mieux entre les murs de La Grand Poste.

TOUTES LES HEURES : Visites guidées par la Team Grand Poste

Planifiez votre visite : https://www.eventbrite.fr/e/684667026507?aff=oddtdtcreator

12H > 14H : Conférence " Au cœur de la créativité numérique : La Grand Poste, un lieu Totem "

Et si on dressait ensemble le bilan des deux premières années d'existence du "Totem du District Créatif" ? Tout en donnant la parole aux utilisateurs de La Grand Poste qui partageront leurs expériences, cette conférence s’intéressera au thème de la créativité numérique. Elle sera suivie d’un lunch au Food Market. Inscrivez-vous ici.

17H30 > 19H30 : Happy Hour

Happy Hour spéciale anniversaire au bar du Food Market ! De 17H30 à 19H30, plein de boissons en 1+1 gratuite.

20H30 > 22H30 : Comedy Club dans la Cour du Food Market

Le Comedy Ket débarque avec 5 humoristes à La Grand Poste ! Réserve ta place, c’est gratuit : https://www.eventbrite.fr/e/682089677587?aff=oddtdtcreator

• SAMEDI 9 SEPTEMBRE •

09H > 16H : Portes ouvertes de La Grand Poste (entrée libre, ouvert à tous)

Du Rooftop en passant par le Food Market (le seul de Liège) et le Coworking (le plus grand open space de la ville), découvrez les mille et une activités organisées à La Grand Poste !

TOUTES LES HEURES : Visites guidées par les guides de l’Office du Tourisme

Planifiez votre visite : https://reservation-fr.visitezliege.be/la-grand-poste...

14H > 18H : Portes ouvertes des Brasseries de Liège (entrée libre)

Découvrez les infrastructures impressionnantes grâce auxquelles des milliers de bières sont produits au -1 de La Grand Poste chaque année.

19H > 03H : Birthday Party dans la Halle du coworking

Ceux qui nous connaissent déjà le savent : à La Grand Poste, la fête on sait la faire ! Pour la toute première fois dans l’histoire de La Grand Poste, on organise une méga fête dans l’espace central de notre grand coworking. Au programme : un concert " Stamped Sessions " suivi d’une Hybrid Nights !

Tarif : 10€ sur prévente, 15€ sur place (sous réserve de places disponibles)

Tickets : https://www.eventbrite.fr/e/684735280657?aff=oddtdtcreator

• DIMANCHE 10 SEPTEMBRE •

17H30 > 19H30 : Blind Test

Pour se remettre doucement de la soirée de la veille, quoi de mieux qu’un Blind Test animé par Nicolas Charlier ?

Inscrivez votre équipe (4 à 6 personnes) par ici.

• LUNDI 11 SEPTEMBRE •

18H : Vernissage de l’exposition de Françoise Hottois (entrée libre)

On clôture en beauté ce week-end d’anniversaire avec le vernissage de l’exposition de la plasticienne qui peint à l’aquarelle, Françoise Hottois. Ça se passe à partir de 18h au Food Market.

Vous connaissez maintenant le programme des deux de La Grand Poste et on espère que celui-ci vous chauffe ! En tous cas, nous, on a trop hâte de fêter avec vous les 2 ans notre belle Grand Poste.

