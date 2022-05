Venez fêter la Journée mondiale du Louviérois !

La Louvière, dans le Hainaut, a envoyé une demande officielle à l’Unesco pour faire reconnaître le patrimoine louvièrois. Mieux même la ville a décidé d’appuyer sa candidature en organisant 3 jours de joie et de mise en valeur des initiatives locales, labellisés, donc, " journée mondiale du Louviérois ".

Et si le 15 mai devenait la journée internationale du Louviérois ? C’est ce que souhaite la ville de La Louvière qui va introduire une demande de reconnaissance auprès de l’Unesco. Pour appuyer sa demande, la ville prend les devants et propose un programme cette année un riche programme pour découvrir toutes les merveilles locales. Le vendredi 13 mai : des musées et lieux culturels ouverts jusqu’à pas d’heure, et un karaoké géant. Le samedi 14 : la ville devient une immense plaine de jeux pour la Street Culture, avec finition en musique. Le dimanche 15 : ateliers, parades, spectacles, concerts, sous le signe de la citoyenneté. Si avec tout ça, l’Unesco n’est pas convaincue que le Louviérois mérite sa journée mondiale, au moins, nous tous, on le sera !