Venez fêter la Brussels Pride avec Tipik sur la Place de La Bourse

On commencera en force dès 16h avec Trinxx, un groupe composé de trois danseurs, qui dansera sur un DJ set. Ils sont spécialisés dans la danse urbaine de rue avec une petite particularité : ils ne quittent jamais leurs chaussures à talons. Ils souhaitent casser les stéréotypes de ce type de danse et promouvoir la diversité et le pouvoir d’être soi-même. Ils ont participé à l’émission flamande "Belgium’s Got Talent", produite par VTM, et ont également été finalistes de "Holland’s Got Talent".