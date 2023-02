Venez encourager la voiture Classic 21 à Bastogne

Les Legend Boucles @ Bastogne retrouvent leur statut de plus grand rallye belge !

Après une édition 2022 qui avait dû composer avec les restrictions sanitaires encore en vigueur, les Legend Boucles @ Bastogne, célèbre rallye réservé aux voitures anciennes intégralement organisé en province de Luxembourg, vont retrouver leur vitesse de croisière les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février. Avec plus de 240 demandes d’engagement, l’épreuve mise sur pied par le Royal Automobile Club de Spa confirme en effet son statut de plus grand rallye en Belgique.

Pour les inconditionnels de rallye, la fête sera de nouveau totale du côté de Bastogne, avec le retour du centre névralgique des Legend Boucles sur la touristique Place McAuliffe, ainsi que le vendredi soir, de la séance de dédicaces sous chapiteau et de l’expo-parade de tous les bolides dans la rue principale de Bastogne ! L’occasion de juger de la popularité intacte du sport auto en général et du rallye en particulier, dès l’instant où des milliers de fans s’y pressent pour goûter à l’ambiance…

Sportivement, la venue de François Delecour, vainqueur de quatre rallyes en championnat du monde, encore au départ du Monte-Carlo il y a peu, fait l’unanimité ! Le jeune sexagénaire originaire du nord de la France, qui disposera de la Ford Escort Mk2 Gr.4 qu’ont successivement imposée Mikko Hirvonen, Bryan Bouffier, Kris Meeke et Stéphane Lefebvre, sera-t-il en mesure de prendre le meilleur sur Cédric Cherain, Ghislain de Mévius et Fred Caprasse, eux aussi sur Escort ? Quant aux Marc Duez, Patrick Snijers, Jean-Pierre Van de Wauwer, Yves Matton et bien d’autres, leur présence confirme que les Legend Boucles @ Bastogne restent l’incontestable événement sportif du début de saison ! Cerise sur le gâteau, l’ex-champion cycliste Tom Boonen effectuera ses grands débuts en rallye aux commandes d’une Porsche 911 de la structure BMA de Bernard Munster.

Rendez-vous sur le site racspa.be pour prendre connaissance des détails pratiques de cette édition 2023. Le programme officiel, comprenant le parcours et les listes d’engagés, en plus du précieux code permettant d’accéder à l’application gratuite des Legend Boucles @ Bastogne, sera vendu dès le vendredi en début de soirée pour la somme de 10 euros.