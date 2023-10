Venez découvrir où vous pouvez faire votre rhéto à l’étranger ce 14 octobre à Bruxelles

Le samedi 14 octobre se déroulera à Bruxelles le premier "High School Day", un salon dédié aux jeunes Belges qui souhaitent réaliser une partie de leur parcours scolaire à l’étranger. Au programme : conférences, rencontres, découvertes et conseils pratiques pour rassurer les parents et motiver les jeunes.

Lorsqu’on évoque un programme scolaire à l’étranger, on pense souvent à la "seconde rhéto". De nombreux jeunes profitent de la transition entre les secondaires et les études supérieures pour découvrir une autre culture et parfaire une langue étrangère. Mais saviez-vous que le programme Expedis permet aux jeunes scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles de partir dès la troisième secondaire, à partir de 14 ans ?

États-Unis, Nouvelle-Zélande, Argentine, Italie, Canada ou encore Espagne font partie des dizaines de destinations à découvrir. Vous pourrez rencontrer des jeunes qui sont déjà partis et vous raconteront leur expérience, il y aura également une série de conférences sur des thèmes variés liés aux programmes scolaires telles que :

Vivre une année à l’étranger : comment ça se passe ?

Comment fonctionnent les High Schools américaines et canadiennes ?

Quels sont les avantages de partir étudier à l’étranger ?

Le salon est organisé par l’organisme WEP qui envoie des jeunes à l’étranger depuis des dizaines d’années.

Informations pratiques :