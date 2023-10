Venez découvrir l'exposition The Grid au Musée L de Louvain-la-Neuve

Du 6 octobre 2023 au 11 février 2024, le fascinant Musée L de Louvain-la-Neuve accueille l'exposition The Grid. Un exposition originale et instructive à ne pas manquer !

L’exposition The Grid explore le thème de la grille, structure emblématique de l’art du 20e siècle qui n’a jamais cessé de stimuler l’inventivité des artistes.

Dès la Renaissance, la grille a joué un rôle fondamental dans l’art occidental en tant que modèle d’organisation de l’espace. Mais c’est au cours du 20e siècle que la grille devient une forme esthétique à part entière. À partir des années 1960, son usage se diversifie : trame textile, quadrillage graphique, matrice informatique, dispositif documentaire… La grille apparaît désormais comme une structure complexe et ambiguë qui évoque l’ordre rationnel de la science tout en ouvrant des espaces insoupçonnés vers l’imagination, l’intuition et la créativité.

Avec comme point de départ la collection de Guillaume Wunsch et Monique Van Kerckhove, donation acquise par le musée en 2021, l’exposition The Grid se concentre sur l’art des années 1960-1980 et s'ouvre vers une large sélection d’artistes tels que Sol LeWitt, François Morellet, Carl Andre, Vera Molnár, Esther Ferrer ou encore Christian Boltanski.

Une plongée dans une époque foisonnante d’idées novatrices et d’expérimentations artistiques diverses !

Convaincus ? Tentez de remporter vos entrées gratuites grâce à Musiq3 !