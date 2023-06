Venez découvrir en exclusivité "Brûlée", le nouvel album de Cabane avec Jam et La Première

Le vendredi 16 juin, Jam et La Première te proposent de venir découvrir avant tout le monde le nouvel album de Cabane. Trois ans après son projet : "grande est la maison", Thomas Van Cottom revient avec :"Brûlée". Jam et La Première vous invitent à venir découvrir l’univers intime et sensible de l’ancien manager de Stromae.

Si vous avez envie de gagner deux places pour venir écouter son nouvel album en exclu et en présence de l’artiste dans nos locaux, nous vous invitons à répondre à la question ci-dessous. Si vous êtes l’un.e de nos heureux.ses gagnants.es, vous serez prévenu.e personnellement.