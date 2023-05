Venez découvrir du 17 au 21 mai à Wavre "Le jeu de Jean et Alice" un spectacle signé Luc Petit

Ce spectacle haut en couleur et résolument modernisé dépeint la vie de Wavre en 1222.



Une date clé pour la ville ; Cette année-là, grâce à un certain Maca, les bourgeois de Wavre obtiennent des libertés. En atteste une charte qui leur est remise par seigneur Jean et Dame Alice. L’histoire nous plonge en plein Moyen Âge. Alors que Wavre est soumise au régime de la seigneurie foncière, la population augmente et les choses bougent. Les marchés se multiplient, le commerce se développe et les bourgeois représentent une force nouvelle face au pouvoir seigneurial. Il est temps d’obtenir plus de libertés. C’est là, que Jean et Alice entrent en scène.



L’idée du Jeu, on la doit Jean Pensis. Né en 1907 et Maca de naissance, il est ordonné prêtre à Malines, mais revient enseigner à Wavre. Fondateur du " Cercle Historique et Archéologique de Wavre ", il rachète la cloche de Saint-Jean-Baptise pour sauver " Donglebert " de la refonte. C’est pour l’inauguration du nouveau carillon que l’Abbé Pensis a l’idée du Jeu en faisant appel à la légende de Jean et Alice, accompagné de ses fidèles compagnons de l’époque ; le docteur Brasseur-Capart et Auguste du Pont Del Sart.



Mais le " Le Jeu de Jean et Alice " c’est surtout un événement citoyen, un projet fédérateur qui réunit, depuis 1954, et ce, tous les 5 ans, les Wavriens et Wavriennes.



Cette année, marquée par les 800 ans de cet évènement marquant, vous pourrez découvrir le spectacle à travers l’imagination et le talent du créateur de spectacle ; Luc Petit.

Directeur Artistique internationalement reconnu, concepteur et metteur en scène de spectacles. Il a notamment collaboré avec des artistes de renommée mondiale tels que Shakira, Jean Paul Gaultier, Jean-Michel Jarre, Emilie Sandé, Arturo Brachetti, Alicia Keys et Katy Perry.