Venez danser avec nous à la Tipik Electro Night des Fêtes de Wallonie

Le duo électro Calumny, fera à nouveau vibrer la scène namuroise. Après avoir réalisé un set inédit lors de la Tipik Electro Night aux 24H de Spa Francorchamps, le duo clôturera leur été bien chargé avec une presta à ne pas manquer dans le cadre des Fêtes de Wallonie. Né en 2017, Calumny est un duo belge formé par Bastien et Quentin. Après plusieurs singles dont l’incontournable " What I Desire " qui a inondé les ondes radio, le duo continue de faire danser les festivaliers aussi bien belges qu’internationaux. Le duo propose de la house teintée de pop qui séduit un public de plus en plus nombreux. Aujourd’hui, leurs mixes comptent plus de 2 millions de streams mais Calumny ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !