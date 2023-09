Venez célébrer les fêtes de Wallonie à la Tipik Electro Night

Le DJ résident de Tipik Party et producteur belge Alex Germys sera également présent. À l’âge de 22 ans seulement, il a sorti son premier morceau "All Along" en feat avec Klil. L’année suivante, en 2016, son mix "Sweet Afterglow" est largement diffusé en radio.

Il a ensuite troqué sa casquette de DJ contre celle de producteur en travaillant sur les deux premiers albums de Loïc Nottet.

Récemment, il nous a encore fait vibrer avec ses morceaux "Rich & Famous", "Hallelujah" ft. Kid Noize, ou encore "Another You". Son dernier single "On and On", sorti fin août, vous fera danser sur la Place Saint Aubain.