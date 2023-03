Venez applaudir Livia Dushkoff, David Jeanmotte et Mewhy à Hornu le 21 mars

L'auditorium du Grand Hornu s'apprête à accueillir un nouvel enregistrement des "enfants de choeur", le mardi 21 mars à 19h.

Au programme de cette soirée, trois invités : tout d'abord Mewhy, l'un des talents les plus prometteurs de la scène musicale belge qui "aime ca quand il peut tout contrôler". Il sera rejoint par deux des montois les plus connus de la cité du Doudou : Livia Dushkoff et David Jeanmotte.

L'équipe de Michael Pachen sera constituée de Tamara Payne, Dominique Watrin, Dave Parcoeur, Richard Ruben et carte blanche sera donnée à Kostia pour faire rire le public du Grand Hornu.

Pour réservez vos places pour cette soirée exceptionnelle : appelez le 065/613902 ou envoyez un mail à reservations@grand-hornu.be