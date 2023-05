"Veneno", une mini-série espagnole flamboyante sur l'icône trans Cristina Ortiz

Dans Veneno, trois comédiennes, Jedet Sánchez, Daniela Santiago et Isabel Torres, se partagent le rôle de la star Cristina Ortiz, pour la représenter à plusieurs périodes de sa vie. Le choix de casting de ces actrices trans pour représenter une femme trans a été particulièrement apprécié du public. C'était la seule demande de l'autrice Valeria Vegas pour pouvoir adapter son livre : que chaque personnage trans de la série soit interprété par une personne qui l’est.

En février 2022, on apprend une triste nouvelle et coïncidence : Isabel Torres, s'est éteinte au même âge - 52 ans - que le personnage qu'elle interprétait : La Veneno. Souffrant d'un cancer des poumons, la comédienne avait prévenu son public qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, dans un message bouleversant :

Si je parviens à m'en sortir, je me reconnecterai. Et si je n'y parviens pas, cela aura été un plaisir de vous avoir connus, d'avoir été avec vous et de vivre cette expérience si belle qu'on appelle la vie.

Comme La Veneno, à travers ce rôle emblématique, Isabel Torres aura largement contribué à augmenter la visibilité et la médiatisation d'une communauté encore sous-représentée. Suite au grand succès de Veneno, une saison 2 dans le même univers, et sur un groupe de femmes trans se tournant vers la prostitution, devrait être développée par les producteurs.

La mini-série espagnole Veneno est à découvrir jusqu'au 31 octobre en intégralité sur Auvio.