Vendredi sur Mer est la nouvelle "Artiste Découverte" des Médias Francophones Publics (MFP)

Autrice-compositrice-interprète, Vendredi Sur Mer a conquis des fans du monde entier avec sa voix douce et nostalgique, sublimant des histoires de désir féminin et de mélancolie nocturne.

Son premier album aux teintures synth pop et disco Premiers Émois, sorti en 2019, l’a révélée poétique, rose pâle et volontiers diva. Pour son deuxième album Métamorphose, disponible aujourd’hui 18 mars, Vendredi Sur Mer s’est entourée des producteurs français Sam Tiba (Club Cheval, Bromance, 13 Block, Zola), Saint DX et Myd.

Les émotions y sont fortes, complexes, tour à tour sexuelles ou provocantes, ce qui résulte en un disque plus cru, plus brut, plus adulte et résolument pop.