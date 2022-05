Vendredi 13 et superstitions : "Les humains ont besoin de mettre du récit symbolique sur ce qui leur arrive"

Une autre superstition bien connue est celle qui entoure le sel, car c’est un ingrédient indispensable à notre survie. "Le sel a déjà ce côté magique et on le trouve depuis la nuit des temps dans les milieux plus anciens. Le sel, c’est indispensable au fonctionnement du corps humain. Le sel, qui aussi permet de nettoyer beaucoup de choses, de conserver de la nourriture, d’aseptiser de la nourriture, a aussi cette fonction très étrange de disparaître complètement quand on le fait fondre dans de l’eau, on ne le voit plus. Il est vraiment fondu, pas en suspension, fondu. Et dès qu’on le sèche, il réapparaît."

"Il est généralement très blanc, ce qui est un gage de pureté, et donc le sel est indispensable et souvent très cher ; en tout cas, jusqu’il y a peu d’années, le sel était très cher au commerce et indispensable à la vie et à la conservation de la nourriture, plus ce côté magique. Et donc renversez du sel sur la table, c’est du gaspillage, tout simplement. D’où le côté justement répréhensible du fait de perdre cette bonne matière première. Plus le fait que le sel peut absorber les taches, don qu’il peut faire disparaître des choses… Ça ne marche jamais complètement, mais on y croit, à l’astuce des taches de vin sur la nappe. Donc un produit courant dont tout le monde a besoin, pour lequel il y a eu des taxes, des routes du sel très compliquées, une histoire vraiment complexe. Tout cela fait que gaspiller du sel, mon Dieu, mais quelle horreur ! C’est comme croiser les couverts à table, ça ne se fait pas. Ça rappelle le fait de croiser le fer. Croiser les armes, c’est un signe de violence."