Vendredi 13 : chance ou malchance ?

Si vous êtes de ceux pour qui le vendredi 13 induit la chance et que vous tenterez de gagner des millions, sachez qu’il y aurait des numéros sur lesquels miser. En effet, certains espèrent être rebaptisés Crésus grâce à leur profil numérologique alliant leur date de naissance, leur nom et leur prénom mais certains numéros comme le 1, le 39, le 42, le 43 ou encore le 45 sortiraient plus souvent. Bonne chance ! Ah non, ça aussi ça porte malchance…