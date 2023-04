Vendre des objets nazis : Légal ? Moral ? Une enchère interpelle

C’est un objet vendu aux enchères à Namur qui a interpellé une auditrice. Une plaque émaillée d’un consulat allemand, ornée d’un aigle et de la croix gammée, datant du IIIe Reich. "Il s’agit d’un lot qui provient d’un grenier" explique Paul de Sauvage, le responsable de la salle de ventes Rops. "Nous sommes spécialisés dans la vente d’antiquités et tous les mois, nous avons plus de 10.000 lots vendus aux enchères. Parmi ces lots, provenant d’un fond de grenier, se trouvait cette plaque émaillée d’un consulat allemand des années 40."

Nous avons interrogé Patrick Charlier, le directeur d’Unia sur la légalité de cette vente. Tant qu’il ne s’agit pas de reproductions, il n’y a rien d’illégal dans le fait de vendre de tels objets historiques confirme le Centre interfédéral pour l’égalité des chances.

C’est un objet historique, la vente de ce type d’objet n’est pas interdite en tant que telle, il y a un intérêt pour des collectionneurs de rassembler des documents, des pièces émanant de la Seconde Guerre Mondiale.

Est interdit ce qui est prévu par la loi sur le négationnisme : "C’est la minimisation grossière, l’approbation, la négation ou la justification du génocide commis par le régime nazi. Ça pourrait être sous le coup de la loi s’il était fait une promotion et une mise en avant particulière d’objets du IIIe Reich. On pourrait alors déduire une forme d’approbation, de justification du génocide, ce qui ne semble pas être le cas."

Une reproduction récente serait plus problématique, mais à nouveau, ce n’est pas le cas dans le cadre de cette vente. Exhiber cette plaque sur la façade sa maison pourrait également tomber sous le coup de la loi, comme ce fut le cas avec la maison nazie de Keerbergen.

Au-delà de la légalité, l’aspect moral de la vente interpellait notre auditrice. Le responsable de la salle de vente Rops, Paul de Sauvage, retient le côté marginal de ce genre de vente pour la salle, qui n’en fait pas un business régulier.

Clairement, ce n’est pas notre spécialité, ça fait partie d’un lot, nous n’avons pas l’habitude de vendre ce type de biens

Et le responsable souligne la valeur historique de l’objet. "Nos clients acheteurs sont des historiens, des chercheurs, des musées, des collectionneurs passionnés, cet objet a du sens en termes de recherche historique. Si cette plaque peut servir à titre pédagogique, c’est intéressant, et pour nos clients, il y a un intérêt historique. Mais clairement, ce n’est pas notre business de vendre ce type de biens" insiste le responsable de la salle.



