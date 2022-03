Vendre des appareils moins chers et qui vivent plus longtemps, utopie ou réalité ?

Les fabricants devraient construire des appareils moins chers et qui vivent plus longtemps: c’est le souhait du Parlement européen qui a voté une résolution allant dans ce sens, une bien belle idée. Thomas Di Felice, directeur Général Sprl Electro & Cuisines DEFITEC approuve: "L’idée est magnifique: moins cher, qui dure plus longtemps. On a tous en vie de ça !" Mais actuellement, la réalité est tout autre. Pour réparer, la disponibilité rapide des pièces détachées a un coût important : le stockage des pièces, précise Thomas Di Felice. "Stocker des pièces, les rendre disponibles, et espérer qu’on les vende avec un prix de main-d’œuvre élevée, ce n’est pas gagné !" Autre préoccupation actuelle, la garantie sur les pièces, un vrai dilemme pour le consommateur, commente Thomas Di Felice: "Quand vous achetez, vous avez une garantie, garantie européenne, du fabricant. Quand vous faites une réparation sur la pièce, la garantie est de trois mois. Alors vous faites réparer ou vous achetez du neuf avec une garantie supérieure ? Il faut y réfléchir."

Illustration très concrète: un aspirateur sans fil est en réparation. Il vaut 500 euros, mais vous ne bénéficiez plus de la garantie. Il faut remplacer la batterie qui coûte 200 euros. Que faites-vous ? C’est parfois très compliqué pour le consommateur de prendre une décision.

Tendre vers des appareils moins chers et qui durent dans le temps, c'est une bonne affaire pour le consommateur. Mais à court terme, difficile aussi de mettre trop de pression chez les fabricants qui, dans le contexte économique actuel, ont déjà beaucoup de difficultés de production.