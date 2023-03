Vendée Globe 2024 : Denis Van Weynbergh a bouclé son budget, il rêve de devenir le premier belge à terminer la course

Sur le plan purement sportif, le but de Denis Van Weynbergh est simple, devenir le premier belge à boucler le Vendée Globe : "Un autre skipper belge, Thierry de Radigues, avait pris le départ à deux reprises, malheureusement il n’a jamais réussi à terminer la course. Nous, on veut, enfin non, nous, on va terminer le Vendée Globe. Tout ce qu’on construit depuis trois ans c’est avec l’objectif d’arriver à terminer la course".

Pour boucler le Vendée Globe le skipper brabançon qui devra jongler entre le curseur fiabilité et le curseur performance : "On sait que ceux qui veulent gagner le Vendée Globe, ils mettent le curseur performance en tête de banc. Ils prennent des risques. Par exemple ils ne prennent pas toujours toutes les pièces de rechange, parce que c’est du poids. Nous, on va prendre les pièces même si c’est un peu de poids parce qu’on veut terminer le Vendée Globe".

Dans les mois qui viennent, Denis Van Weynbergh participera à 5 transats et à des courses annexes, pour aller chercher sa qualification pour cette course mythique : "C’est peu comme si on était avant les Jeux Olympiques et qu’on devait aller chercher des minima. On est dans le même contexte. Et puis moi je ne me voyais pas aller au Vendée Globe en arrivant 6 mois avant et faire deux ronds dans l’eau pour arracher ma qualification. Et dans la foulée attaquer un tour du monde en solitaire et sans escale, entre 80 et 90 jours de mer. Donc l’ensemble de ces courses est une très bonne préparation".

Le départ du Vendée Globe est prévu le 10 novembre 2024, aux Sables d’Olonne.