Vendanges 2022 : la plus forte sécheresse jamais recensée

Il est cependant possible de donner à son vin un goût fumé. Lorsqu’un vigneron choisit son tonneau, il choisit son bois et, en fonction du vin qu’il souhaite obtenir, il peut demander que l’on chauffe plus ou moins le bois lors de la fabrication du tonneau. Par exemple, pour une clientèle comme les Américains, le bois va être beaucoup plus chauffé, brûlé. Et pour un vin plus délicat, on va alors beaucoup moins fumer, chauffer le bois du tonneau.

