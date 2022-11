Vencimont : une boulangerie sauvée grâce à un producteur d’énergie éolienne !

Cette belle histoire à Vencimont en province de Namur. En septembre dernier, la boulangerie Dumont annonce une fermeture imminente à cause des factures énergétiques exorbitantes. Au début de mois de novembre, sans grand espoir, ses gérants rouvrent temporairement pour éliminer leur stock de farine et payer les charges fixes.

Et puis, le miracle, la délivrance ! Un producteur d’énergie éolienne décide de sauver la boulangerie. Bernard Delville, président de l’association à finalité sociale " les Vents d’Houyet ", va intervenir directement dans le paiement des factures d’énergie comme il l’a déjà fait pour d’autres associations et clubs sportifs de la région.

Avec l’aide de l’association, le montant des factures de la boulangerie sera " seulement " doublé – les factures avaient été multipliées par cinq en septembre. " On peut continuer notre activité ! La multiplication des prix de notre facture est beaucoup plus basse et peut se répercuter de manière assez faible sur le prix de nos pains. De plus, nous pouvons garder notre employée. C’est donc une famille en plus de la nôtre qui est sauvée ", témoigne Pascale Dumont, la boulangère à nos confrères de Ma Télé.