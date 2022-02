"Venanzi démission" : les supporters du Standard poussent une gueulante avant le match contre Gand

L’action de protestation de ce dimanche avant le match à huis clos suite aux incidents face à Charleroi était prévisible, et là voilà. À quelques minutes du coup d’envoi entre le Standard et la Gantoise, les supporters liégeois ont exprimé leur mécontentement quant à la gestion du club. L’expression de leur colère fait écho au départ d’Alexandre Grosjean ce vendredi, remplacé en intérim par le duo Venanzi-Locht.

Sauf que les supporters en ont marre et veulent du changement, ce week-end ils crient à la démission de Bruno Venanzi, président du club, qui ne donne plus aucune satisfaction depuis longtemps aux amoureux des Rouches. Finances, communication… Tout est reproché à la direction. La rupture entre le groupe d’animation et les dirigeants est claire.