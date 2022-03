"Venanzi, démission !" : la victoire du Standard est loin d'avoir calmé les frustrations des tribunes de Sclessin

Ils avaient déjà manifesté en prélude à la rencontre face à La Gantoise, dans la rue de la centrale. Ils ont réitéré lors du match face au Beerschot. Pour leur retour en tribune, les supporters du Standard ont hurlé leurs désaccords avec le président Bruno Venanzi. A l'unisson, les Ultras Infernos et le PHK, les supporters des tribunes opposées, ont continué à réclamer le départ du président du club liégeois. Preuve que le remerciement d'Alexandre Grosjean survenu vendredi 25 février est loin d'avoir calmé les ardeurs d'une partie du public de Sclessin.

Roger, supporter du Standard, témoigne : "Ce qui se passe ici est lamentable, en septante ans de football, je n'ai jamais connu ça. La communication de la direction est catastrophique. A la place de Venanzi, je ferais ma valise, pour mon bien et celui du club." Le dialogue est rompu entre la direction et son public et, d'après les dires de beaucoup, le point de non-retour est franchi depuis longtemps. "La venue d'investisseurs étrangers fait peur, donc si j'étais Bruno Venanzi, j'essaierais de trouver un investisseur proche de Liège, et je partirais..." raconte un autre supporter croisé avant le début de la rencontre. "On nous avait parlé de l'arrivée d'investisseurs en novembre, puis en février, et on ne voit toujours rien venir. On ne sait jamais à quoi s'en tenir."