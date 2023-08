Vélos vintage, moustaches et mollets bien modelés, voici la Vieille Boucle lustinoise

L’événement, organisé au profit du Fonds Emile Salamon, de la Fondation Mont-Godinne et du Foyer Saint-François est assaisonné d’une caravane d’ancêtres auto et moto (et d’un rallye), d’un rétro-tennis, d’un rétro-camping, d’un cabaret et d’un tas d’animations gratuites destinées aux petits et aux grands (concerts, bars, restauration, etc.). Jean Leblon, un des organisateurs de la Vieille Boucle Lustinoise était notre invité dans Namur Matin ce jeudi !