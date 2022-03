Vélos : hit-parade des communes les plus cyclistes

Il faut préciser qu’elle mène depuis longtemps une politique cyclable avec des équipements et des infrastructures adaptées à la pratique du vélo, comme un boulevard urbain réservé. A noter que Liège et Charleroi –qui ont reçu des subsides pour financer de tels équipements– n’ont pourtant pas obtenu de bons scores auprès des cyclistes. Les plus mal notées, celles qui rassemblent les avis les plus négatifs, c’est Jemeppe-sur-Sambre et Saint-Georges-sur-Meuse.

Sentiment d’insécurité pour 91% des cyclistes les plus jeunes et les plus âgés

Seuls 6% des sondés trouvent bonnes ou très bonnes leurs conditions locales de circulation à vélo, et 17% acceptables. 77% des cyclistes jugent eux leur environnement cyclable médiocre voire (très) mauvais. Les critères d’évaluation portaient sur l’existence et la qualité des équipements, voies cyclables, parking pour vélo, fréquence des vols, proximité de lieux de réparation et plus généralement sentiment de sécurité pour les cyclistes.

Et le Gracq tire un constat un peu amer de ce baromètre : les communes françaises de même taille, mènent des politiques vélos beaucoup plus ambitieuses. Et avec des résultats probants : là où le vélo avait presque disparu comme mode de déplacement, il revient en force depuis quelques années.

La Région wallonne a pourtant annoncé une enveloppe de 105 millions pour aide les communes à s'équiper et à atteindre 5 % de mobilité cycliste d'ici à 2030. Mais il faut aussi une volonté des élus locaux pour développer une véritable politique cycliste. On est encore loin !