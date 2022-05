Vélos et trottinettes interdits dans l’hypercentre : Mouscron fait en partie marche arrière

Le collège communal de Mouscron a décidé de partiellement revenir sur sa décision d’interdire la circulation à vélo et à trottinette dans l’hypercentre de la ville. Lors du conseil communal de lundi soir, il a été décidé de lever la mesure sur une partie du secteur concerné, dans ce qu’on appelle la Rénovation urbaine. L’interdiction reste par contre en vigueur sur l’esplanade de la Grand-place et dans la Petite Rue. Des contrôles seront organisés pour la faire respecter et la situation sera évaluée dans 6 mois.

Cette décision d’interdire les cyclistes et les trottinettes dans l’hypercentre a été prise pour la sécurité des piétons suite à plusieurs incidents. Le Gracq, le Groupe des cyclistes au quotidien, dénonce cependant la pénalisation de tous les cyclistes pour quelques personnes dangereuses.