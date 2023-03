Vélos d'occasion et leasing, de nouvelles tendances qui prennent de l'ampleur en Belgique

Ce week-end, du 24 mars au 26 mars, Bike Brussels organise son traditionnel salon entièrement dédié au vélo. La vente de bicyclette a connu un coup de boost avec le confinement de mars 2022. Notamment, dans l’achat de seconde main.

Contrairement au monde de l’automobile, il existe très peu de magasins proposant des bicyclettes d’occasion. Avec quelques années de retard sur nos voisins néerlandais, cela commence tout doucement à se développer chez nous. En Belgique, 41% de la population utilisent un vélo classique pour leurs déplacements (au moins une fois l’an) et 15,6% un vélo à assistance électrique. Le prix des vélos neufs a donc globalement augmenté, il est d’autant plus intéressant de les revendre.

Filip Rylant, le porte-parole de Traxio, explique : "Il y a de plus en plus de vélos électriques qui se vendent. Des vélos électriques qui, à la base, coûtent plus qu’un vélo mécanique. Avant, on laissait souvent les vélos traîner pendant quelques années, voire des décennies dans le garage. Maintenant, ça vaut vraiment la peine de le revendre". Optimiste, il ajoute également : "Un vélo électrique d’occasion qui est vendu à moindre prix qu’un vélo neuf, ça ouvre également le marché à ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter un vélo électrique tout neuf".

Il faut ajouter, à cela, une pratique qui prend de plus en plus d’ampleur, c’est le leasing de vélos. Ce sont des vélos qui sont plutôt haut de gamme qui se retrouvent aussi sur le marché de l’occasion.