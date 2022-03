Vélo, Villo, Cambio, Poppy, taxi, STIB : vous pouvez désormais demander la nouvelle prime mobilité Bruxell’air de 500 à 900 euros

La nouvelle prime Bruxell’air est arrivée. Depuis ce lundi 7 mars, les demandes peuvent être introduites. Le principe de cette prime, lancée en 2006, reste le même : offrir un soutien financier aux Bruxelloises et Bruxellois "qui souhaitent adopter d’autres modes de transport que la voiture personnelle".

Mais en 2022, plusieurs modalités, annoncées au début de l’année dernière par le ministre régional de l'Environnement, Alain Maron (Ecolo) changent. Fini le versement d’une prime de 505 euros (le double en cas de destruction du véhicule) à dépenser dans l’achat d’un vélo et/ou un abonnement STIB et un abonnement Cambio. L’éventail de l’offre est élargi, pour tenir compte des nouvelles possibilités en termes de mobilité offertes dans la capitale et qui se sont multipliées ces dernières années.

La prime peut également être dépensée "à la carte", se transformant ainsi en vrai budget mobilité.

Comment bénéficier de la prime ?

Comme avec l’ancienne version de la prime Bruxell’air, il faut radier la plaque d’immatriculation de son véhicule auprès des services de la DIV du Service Public Fédéral Mobilité et Transport. Important : vous avez six mois après la radiation pour introduire votre demande de prime.

Bon à savoir, si vous avez procédé à la radiation de votre plaque d’immatriculation après le 4 avril 2021 mais n’avez-pu demander votre prime à cause de l’indisponibilité du guichet électronique, pas de souci : vous avez jusqu’au 4 septembre 2022 inclus pour demander la prime. Mais à partir du 5 septembre 2022, le délai des six mois après la radiation redevient d’application.

Pour introduire sa demande, il faut se connecter via l’Irisbox, le guichet en ligne de la Région bruxelloise.

Quels sont les montants de la prime ?

Le montant de la prime varie en fonction des revenus du ménage. La prime sera plus élevée pour les personnes disposant de plus faibles revenus (imposables). Concrètement, une personne en situation de handicap, peu importe ses revenus, recevra 900 euros. 900 euros aussi pour les personnes percevant moins de 37.600 euros par an (isolée) ou moins de 52.600 euros par an (cohabitant et couple).

La prime tombe à 700 euros pour les personnes isolées percevant entre 37.600 et 75.100 euros par an et les cohabitants et couples disposant d’une rémunération comprise entre 52.600 et 90.100 euros par an.

Les revenus plus élevés auront droit à une prime de 500 euros. On parle ici des isolés touchant plus de 75.100 euros par an et les cohabitants et couples touchant plus de 90.100 euros par an.