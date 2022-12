Vélo en ville: "Liège n’est malheureusement pas encore très cyclable"

Le relief de Liège n’est pas le même que celui des Pays-Bas, mais pour Stein Van Oosteren, cela ne justifie pas le frein de certains à se déplacer à vélo. Pour ce spécialiste, il s’agit d’une excuse et non d’une raison. "Le vent est un adversaire bien plus redoutable et cela concerne également les Pays-Bas. La côte se transforme en allié dans la descente, alors que le vent est là du début jusqu’à la fin".

La demande citoyenne n'est pas assez exprimée, sinon Liège serait cyclable dans l'année

Pour voir apparaître plus de pistes, la demande citoyenne devrait être plus forte auprès des autorités selon Stein Van Oosteren. "Je dois dire que la demande citoyenne n’est pas fortement exprimée, sinon Liège serait cyclable dans l’année. Les politiques ne sont pas par nature anti-vélos. Ils sont pro-électeurs. Cela veut dire que si tous les Liégeois et Liégeoises s’exprimaient aujourd’hui sur les réseaux et par lettre au bourgmestre Willy Demeyer pour demander une ville cyclable sécurisée, il le ferait, car il souhaite que les gens soient à l’aise".