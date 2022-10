Vélo de cristal : Evenepoel et van Aert, deux champions à la saison fantastique pour une récompense

En face, Remco Evenepoel comptabilise tout de même six succès supplémentaires. Dans les courses d’un jour, tout d’abord, il s’est imposé en solitaire dans trois grands moments de la saison : Liège-Bastogne-Liège, la Classica San Sebastian et les Mondiaux en ligne. Dans les courses à étapes, il s’est également montré le plus rapide lors d’une étape de la Communauté de Valence, une sur le Tour d’Algarve, trois fois en Norvège, lors d'un chrono en Suisse et bien évidemment à deux reprises sur la Vuelta. Ajoutez à cela sa victoire lors des championnats de Belgique de contre-la-montre et ses succès dans les classements généraux en Norvège, en Algarve et sur le Tour d’Espagne et vous obtenez un palmarès très bien garni.