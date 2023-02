Vehika revient 10 ans après !

Quand il commence le rap, il a 16 ans et débite ses textes dans le groupe de son grand frère. Au début des années 2010, il se lance en solo et rencontre les rappeurs bruxellois émergents de l’époque : La Smala, Caballero, etc. Vehika se tourne aussi vers la scène française et pose notamment sur des instrus' boom bap avec Nekfeu !

"On s’est super bien entendu avec Nekfeu, autant humainement qu’artistiquement. On a fait quelques sons ensemble, mais il n’y en a qu’un qui est sorti. Maintenant c’est un peu drôle parce que ce n’était même pas mixé. On a fait le freestyle Give me 5 aussi", raconte-t-il un peu nostalgique.