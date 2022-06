Véhicules électriques dans les entreprises : gain écologique ou économique ?

La Poste envisage même de doubler sa flotte électrique de véhicules légers d'ici 2025 avec un investissement de 200 millions d'euros. Pour répondre à la demande croissante en véhicules électriques, les entreprises de construction vont devoir augmenter leur production.

À Hordain dans le Nord de la France, 27% des voitures produites par l'entreprise Stellantis sont électriques. Une dynamique qui s'accélère au fil des mois. "Il faut pouvoir anticiper la demande. En début d'année, on ne pouvait produire qu'une voiture électrique sur trois. On a réussi à passer une étape, car nous pouvons maintenant en produire une sur deux et à la fin de l'été, on sera capable de produire des séries entières de voitures électriques", détaille Aurèle Sabardeil, directeur du site automobile Stellantis d’Hordain.

150 voitures électriques sortent de l'usine tous les jours. Ce nombre devrait fortement augmenter dans les semaines à venir. C'est une bonne nouvelle pour l'entreprise, mais il reste encore des défis à relever, dont celui de réduire les coûts de production. "Aujourd'hui, un véhicule électrique est plus cher à fabriquer qu'un véhicule thermique. C'est en partie à cause de la batterie, mais pas uniquement. On doit aussi faire en sorte que notre processus de fabrication respecte une certaine qualité. On doit aussi se concentrer sur le calcul du temps de fabrication et de la main d'œuvre nécessaire pour réaliser ces véhicules", complète le directeur.

Dans ces conditions, est-il rentable de produire de l'électrique ? "Oui, ça l'est, surtout grâce aux différentes subventions étatiques dont nous bénéficions".