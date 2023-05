Véhicules diesel : des automobilistes signalent un dysfonctionnement de leur dispositif Adblue

L’Adblue est un additif qui est utilisé dans beaucoup de véhicules à motorisation diesel (voitures et camion) afin de les rendre moins polluants. Par exemple, son utilisation est indispensable pour répondre aux normes Euro 6 : l’Adblue se mélange aux gaz d’échappement nocifs et les convertit en azote et en eau, ce qui a pour conséquence d’émettre moins d’oxyde d’azote et de moins polluer. L’Ablue est stocké dans un réservoir séparé de celui du carburant, qu’il faut remplir dès que l’automobiliste est averti par un témoin sur son tableau de bord : si le réservoir est vide, la voiture ne peut plus démarrer.

Plusieurs organisations de consommateurs européennes signalent avoir reçu des plaintes d’automobilistes à propos d’un dysfonctionnement de ce dispositif : cela concerne des véhicules Citroën et Peugeot. Les conducteurs de ces voitures recevaient des alertes leur indiquant que leur réservoir d’Adblue était vide, et cette alerte subsistait après remplissage dudit réservoir. Il est arrivé que les messages suivants apparaissent sur le tableau de bord : "Erreur moteur : véhicule à réparer" ou "Démarrage interdit dans les 1000 km". Les propriétaires étaient vent alors invité à faire remplacer tout le réservoir, ce qui peut coûter jusqu’à 1200 euros, selon l’association de consommateurs Testachats, qui invite tous les propriétaires de voitures utilisant l’Adblue (de quelque soit la marque) à lui rapporter tout problème de ce type.

Dans un premier temps l’association tente d’évaluer l’ampleur du problème, avant d’éventuellement demander aux firmes automobiles des clarifications et éventuellement des indemnisations pour les consommateurs.