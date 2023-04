Végétarisme chez les enfants : les conseils et mises en garde de deux spécialistes de l'ONE

"La grossesse, l’allaitement, la toute petite enfance, l’enfance et l’adolescence sont des périodes où les besoins sont décuplés. On doit donc veiller à ce qu’il n’y ait pas de carences" prévient Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE : .

Amal Alaoui, diététicienne pédiatrique à l’ONE explique : "De plus en plus de parents ont conscience de l’impact de l’alimentation sur la croissance et le développement psychomoteur et cognitif de leur enfant. Manger moins de viande pose la question de ‘comment pallier cette absence’ ? Ainsi, les 1000 premiers jours, depuis la conception jusqu’aux deux ans de l’enfant, sont déterminants et font charnière dans un sens positif ou négatif. Les carences qui seraient présentes alors, auraient des répercussions même à plus long terme. Dans un contexte de végétarisme, l’aliment de base est le lait maternel ou si pas un lait adapté aux besoins du nourrisson. Si la maman est végétalienne, une complémentation en vitamine B12 est fondamentale que les parents peuvent donner avec un lait de riz enrichi de cette vitamine nécessaire au fonctionnement normal du cerveau, du système nerveux et à la formation du sang. Un binôme médecin et diététicien peut prescrire des compléments si nécessaire et accompagner les parents pour vérifier que tout va bien".