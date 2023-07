Lorsqu’il était plus jeune, Murphy jouait avec son frère dans un groupe appelé Sons of Mr Green Genes. Si le talent était au rendez-vous, leurs parents n’étaient pas convaincus que leurs enfants puissent faire carrière dans la musique. Il a plus tard avoué qu’il était heureux de ne pas s’être lancé professionnellement dans la musique, car selon lui, cela pousse les groupes à être attachés à des labels, ce qu’il ne souhaitait pas. Cela ne l’empêche pas d’être encore aujourd’hui très attaché à la musique et de s’y intéresser.