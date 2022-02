Végétaliser les façades des habitations: une idée qui séduit les Liégeois !

C'est l'année dernière que la ville de Liège a lancé un appel à candidatures pour la verdurisation des façades des habitations. Comme le confirme Gilles Foret, échevin en charge de la transition écologique, l'initiative a connu un succès inattendu: "On a reçu 1100 demandes au total, environ 600 individuelles et près de 500 rentrées collectivement par des Liégeois qui habitent une même rue. Notre volonté, c'est de végétaliser la ville au travers de son Plan Canopée et la plantation de 24000 arbres à l'horizon 2030, mais aussi de verduriser les habitations de certains quartiers où il est plus difficile de planter des arbres. Les objectifs sont identiques: Faire face aux défis climatiques, au réchauffement de la planète, et lutter contre les îlots de chaleur. Il s'agit aussi d'améliorer la biodiversité et le cadre de vie en ville".

L'ambition est de verduriser une centaine de façades par an. Une première rue est en passe d'être partiellement végétalisée: Il s'agit de la rue de la coopération à Chênée. Devant 9 habitations, les carottages sont en cours sur les trottoirs pour y faire pousser des plantes grimpantes dès l'arrivée du printemps.

La ville prend tout en charge: les carottages, l'achat et l'installation des plantations,... Les habitants doivent juste avoir la main verte et s'occuper de l'entretien.