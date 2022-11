Vaya Con Dios est de retour avec un album piano voix

Deux ans plus tard, avec la sortie du deuxième album, "Night Owls", la renommée internationale est au rendez-vous et les tubes suivent : "Nah Neh Nah", "Puerto Rico" ou le classique de Dani Klein "What’s A Woman ?". Mais les pressions de la célébrité sont tellement dures à supporter que le groupe se sépare. Peu de temps après, le contrebassiste Dirk Schoufs meurt tragiquement. Dani décide néanmoins de continuer sous le nom de Vaya Con Dios en hommage aux musiciens qui ont créé le groupe et à ceux qui ont voulu l’aider à continuer. Trois autres albums et deux compilations plus tard, Vaya Con Dios a vendu plus de dix millions d’albums et de singles dans le monde entier. En 2009, Dani sort son propre album en français, "Comme On Est Venu", en référence à sa passion pour les grands auteurs-compositeurs francophones, comme Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré et Barbara. En 2013, elle entame une tournée d’adieu qui se termine le 25 octobre 2014 dans sa ville natale, Bruxelles. Quelques mois plus tard, Dani Klein revient avec un autre projet musical de jazz.