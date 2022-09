Vaya Con Dios de retour !

On retrouve aujourd’hui un des groupes belges les plus emblématiques : Vaya Con Dios !

Avec plus de 10 millions d’albums vendus à travers le monde, il est bon de se souvenir combien Dani Klein et sa bande ont compté et qu’elle fut dans son genre une pionnière à l’international.

Et c’est avec cette magnifique reprise piano-voix de " What’s a Woman ", que Vaya con Dios nous livre maintenant une version intime et soyeuse de ce qui fut sans aucun doute un des plus grands tubes du groupe.

Et petit bonus, une nouvelle version de " Comme on est venu ", pépite du répertoire francophone du groupe.