Vaya Con Dios bientôt de retour avec un nouvel album acoustique

Tous les mardis dans Le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur les sorties musicales de la semaine. Et cette semaine, c’est le groupe Vaya Con Dios qui fait son grand retour.

Vendredi 28 octobre, Vaya Con Dios sortira un album piano voix, What’s a woman ?, à l’initiative d’une maison de disques qui a lancé une collection d’albums piano voix demandant à des artistes de réinterpréter leurs plus grands succès sur ce thème. Il y a déjà eu un Arno, un Nicoletta, un Louis Chédid et Vaya Con Dios sera le quatrième de cette série.

Et pourtant, Dany Klein avait annoncé il y a une dizaine d’années qu’elle arrêtait définitivement. Visiblement, la chanteuse est revenue sur sa décision.

Vaya Con Dios a marqué les années 85-90 avec Just a friend of mine, Nah neh nah, Puerto Rico et aussi What’s a woman. L’album sort vendredi, soyez prêt à replonger dans les plus grands succès du groupe belge.