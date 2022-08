Vaux-sur-Sûre : un comité de riverains s’oppose à un projet de lotissement

Créer de l’habitat supplémentaire dans le village de Sibret, c’est une volonté de la commune de Vaux-sur-Sûre. Pour cela, le conseil communal a approuvé en juillet dernier, l’avant-projet de SOL, le Schéma d’Orientation Local. L’objectif est de mettre en œuvre une zone d’aménagement communal concerté, une ZACC à Sibret Sud pour que des terrains deviennent des terrains urbanisables, des terrains à bâtir. Le bourgmestre, Yves Besseling explique que cela répond à un besoin : " L’objectif de la commune, c’est de permettre aux jeunes, de pouvoir disposer d’endroits où ils pourraient s’établir et rester dans le village et permettre aussi aux personnes plus âgées de pouvoir éventuellement acquérir un appartement. A terme, il y a aussi le projet d’une maison de repos qui pourrait s’installer sur les lieux. […] Cette ZACC permettra à terme et au grand maximum d’avoir des possibilités de 80 logements de type maisons individuelles, puis une autre partie qui serait plus sur un concept d’immeuble à appartements et on parle d’un projet de 20 à 70 appartements potentiels. " Cette zone devrait aussi à terme accueillir de nouveaux commerces.