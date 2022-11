Vaux-sur-Sûre : Midi 20, un atelier créatif de meubles uniques et personnalisés

Arnaud Pinson est un jeune ébéniste qui a eu l’envie de sortir des sentiers battus et qui a créé l’atelier Midi 20.

À partir d’éléments fournis par ses clients, l’ébéniste laisse libre cours à sa créativité et son savoir-faire pour réaliser des pièces uniques. Il s’agit de meubles et d’objets de décoration dont la particularité est qu’ils sont faits de matériaux bruts de récupération.

Une exposition dans votre commerce ?

"J’ai organisé une exposition dernièrement et il me reste quelques pièces qui n’ont pas été vendues, explique Arnaud Pinson. Je fais un appel auprès des restaurants de la région et à d’autres commerces qui pourraient exposer ces pièces plutôt que de les laisser dans mon garage en attendant un amateur. Une démarche qui permet aussi, à une personne possédant un commerce, de renouveler sa décoration tout en donnant un coup de pouce à l’artisanat local".

Arnaud Pinson livre ses réalisations dans la Province du Luxembourg.