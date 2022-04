Vaux-sur-Sûre: les piscicultures wallonnes sont-elles vouées à disparaître ?

En 1982, on comptait 120 piscicultures en Wallonie, aujourd’hui, elles sont moins de 40. Face à ce phénomène, le ministre wallon de la pêche, Willy Borsu, s’est rendu aux étangs de la Strange à Vaux-sur-Sûre. Il a visité la pisciculture de Freddy Dubois, à Hompré, qui produit 12 à 15 tonnes de truites chaque année, principalement au profit des consommateurs.

Le but était de faire le point sur l’avenir du secteur : la profession est vieillissante, les soutiens manquent pour faire face aux enjeux climatiques et aux pertes liées à la prédation.

Freddy Dubois (pisciculteur) : "Au niveau de la pisciculture cela reste de " l’agriculture " et nous n’avons aucun soutien. Si nous avons des pertes, nous ne recevons rien alors qu’en France il existe des subsides et les pisciculteurs sont aidés en cas, par exemple, de maladie des poissons. Si vous désirez, à l’heure actuelle, vous lancer dans la pisciculture et en vivre, vu le coût d’achat, ce n’est pas viable".

Willy Borsus a profité de cette visite pour annoncer que des mesures seraient prises par la Wallonie, en collaboration avec l’Union européenne.

"Il faut, tout d’abord, soutenir leurs productions. Faire connaître la truite et les débouchés de manière générale. Faire aimer ce produit par les consommateurs, par les transformateurs et par l’Horeca. Il faut aussi répondre à un certain nombre de défis et de problèmes qu’ils rencontrent. Cela peut être des problèmes techniques au niveau sanitaire ou encore des soucis au niveau des investissements et au niveau des formations. Ce sont tout ces volets-là que nous voulons traiter à travers notre nouvelle stratégie piscicole wallonne".