Vaux-sur-Sûre : le feu couve toujours dans la zone naturelle, embarras sur la E411

Alors que l'important incendie qui s'est déclaré hier à Vaux-sur-Sûre (Province de Luxembourg) était considéré comme maitrisé dans la soirée, une reprise de feu a été constatée tôt ce matin par les pompiers présents sur place.

Si la situation reste globalement sous contrôle à la mi-journée, ils continuent malgré tout de scruter les fumerolles et de lutter contre les flammèches qui se déclenchent encore de manière sporadique.

"Le problème est que nous nous situons ici dans une zone Natagora" explique un responsable du service incendie de Bastogne, "Comme on laisse faire la Nature, il y a pas mal de branches mortes et de feuilles qui se sont accumulées, qui créent de l'humus en dessous de la surface. Cette couche là, elle se consume aussi et le feu voyage en sous-sol, il se propage aussi par les racines".

Une quinzaine d'hectares situés sur ce site naturel protégé ont déjà été détruits. Les autorités communales confirment que le feu a progressé rapidement à cause de la sécheresse, sans pour autant déterminer les causes exactes du sinistre.

Plusieurs casernes de la province de Luxembourg ont été mobilisées sur cette catastrophe, épaulées par la police et la protection civile mais également par des agriculteurs des environs.

Le site devrait continuer à faire l'objet d'une étroite surveillance pendant au moins une dizaine de jours.

Accidents sur l'autoroute E411

Par ailleurs, les pompiers ont également été appelés pour l'incendie d'un mobilhome sur la E411 à hauteur du village de Houdemont (commune de Habay), provoquant la fermeture de l'autoroute dans la direction d'Arlon. La végétation située sur le bord de la route étant très sèche, les flammes ont rapidement pu se propager aux broussailles environnantes. L'intervention est à présent terminée et le feu maitrisé.

Enfin, dans l'autre sens de circulation, sur la E411 vers Bruxelles donc, deux poids-lourds sont entrés en collision à hauteur du mobilhome en feu, la distraction de l'un des conducteurs étant peut-être en cause. Là aussi, l'autoroute est fermée est une déviation mise en place.

Plus d'infos à venir.