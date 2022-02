Vaux-sur-Sûre: depuis peu, certains villages ont un nom wallon à leurs rues

C'est le cas par exemple de Rosières, qui dispose désormais de plaques à l'entrée de chacune. Petite particularité : le nom des rues est écrit en français, mais aussi en wallon !

"Cela entre dans le cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui avait lancé ça, explique l'auteur de l'initiativeClaude Paul, conseiller communal et anciennement échevin. A Vaux-sur-Sûre, nous sommes un peu en retard en ce qui concerne l'appellation des rues. Mais nous avons rapidement embrayé, rattrapant ce retard. Et puis, j'avais eu l'idée en 2020, alors que j'étais encore échevin, de les traduire en wallon. A l'époque, les enfants qui allaient à l'école parlaient plus le wallon que le français. C'est important de garder une trace de tout ça."

Si c'est le conseil consultatif des aînés qui a trouvé ces nouveaux noms, ces derniers ont été traduits à l'aide de citoyens.

Pour beaucoup, il était temps que des plaques soient installées à l'entrée de chaque rue. "C'est essentiel, notamment pour les facteurs, les livreurs privés mais aussi et surtout pour les services de secours."

Les prochains villages qui auront prochainement des noms à leurs rues, en français et en wallon, sont Nives, Cobreville et Sûre.