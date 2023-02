Vaux-sous-Chèvremont: les trous sur les trottoirs laissés par les inondations de juillet 2021 toujours pas réparés

"Ca", c'est une plaque d'aggloméré, déjà fort pourrie. Celui qui posera le pied dessus passera à travers. En-dessous, le trou est profond de 50 à 80 centimètres. C'est dangereux pour les patients explique la médecin: "J'ai des personnes qui ont difficile de venir." La kiné voisine Florence Launoy est d'accord: "Vous imaginez les personnes qui sortent de l'hôpital qui doivent venir avec des béquilles, un gadot ou une chaise roulante... c'est impossible. Ca fait un an et demi qu'on est comme ça et on commence franchement à désespérer que les travaux n'avancent pas depuis le 14 juillet 2021."

La rue est régionale. Il faut d'abord que Proximus et Unifiber travaillent sur leurs câbles dans le sol avant que la Région puisse réparer le trottoir. La commune de Chaudfontaine va refaire la rue Namont juste à côté. Elle pourrait s'occuper aussi des trottoirs de la place Foguenne si la Région ne le fait pas nous laisse-t-on entendre, sans rien promettre en interview.