Vautour tué, panthère échappée : que se passe-t-il au zoo de Dallas ?

En plus d'alimenter l'inquiétude, cette succession d'événements a poussé le zoo à faire appel à la police et à multiplier par deux le nombre de ses gardiens et employés nocturnes. Le site de 43 hectares, qui disposait déjà de plus de 100 caméras, a rajouté des dispositifs de vidéosurveillance.

Le vautour nubien étant une espèce menacée, l'affaire a été jugée suffisamment grave pour justifier l'intervention d'agents fédéraux, qui se sont joints à l'enquête.