Vaut-il mieux lire sur un livre papier ou sur une tablette ?

Au bout du compte, les chercheurs ont constaté que l’attention et la concentration des volontaires variaient en fonction du support. Et la conclusion est assez claire : les participants qui lisaient le texte sur du papier se sont révélés beaucoup plus concentrés que ceux qui utilisaient une tablette. Par conséquent, ils comprenaient mieux le contenu et pouvaient plus facilement le retenir.

Le papier l’emporte donc dans cette expérience. Mais faut-il pour autant jeter la tablette ? Pas forcément. Certains d’entre nous la préfèrent. Il y a d’ailleurs toute une série d'écoles où l’usage de la tablette pour l’apprentissage de la lecture a dépassé celui du livre papier.

Les partisans du numérique mettent en avant des recherches qui démontrent que les supports digitaux favorisent davantage le goût de la lecture que les supports papier. Ce n’est pas illogique : les élèves d'aujourd'hui sont dans la génération numérique et manipuler ces outils technologiques fait partie de leur quotidien. En revanche le papier est pour eux moins attractif et considéré comme un objet des générations précédentes.